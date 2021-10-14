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مسؤول ملف الأسرى في حماس: الحركة الأسيرة تدير معركتها مع إدارة سجون الاحتلال الصهيونى موحدة ولن تسمح بالاستفراد بأي أسير من أي فصيل

الخميس ١٤ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:٥٦ بتوقيت غرينتش

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