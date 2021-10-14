شاهد.. ماهي آخر مستجدات الإحتجاجات على نتائج الإنتخابات العراقية؟

العالم - مراسلون

وتابع مدير مكتب العالم الزميل نويد بهروز بان من بين المشاركون في هذا الإجتماع كان هادي العامري وحيدر العبادي وعمار الحكيم ونوري المالكي ما عدا التيار الصدري حيث صدر بيان عقب ختام هذا الاجتماع الذي اكد على رفض نتائج الانتخابات واعادة النظر بها وتداعيات هذه الانتخابات التي قد تهدد السلم الاهلي كما غرد السيد مقتدى الصدر بالمقابل بأن السلم الأهلي في العراق لن يتزعزع.

وأوضح مدير مكتب العالم بان هناك إحتجاجات على هذه الإنتخابات وهناك رفض للعملية الإنتخابية وهذا الرفض يتعزز مع ظهور الكثير من الطعون من بينها حركة النهج الوطني أشار الى أن مليون و600 بطاقة بيومترية للناخبين لم تستخدم في هذه الإنتخابات وتم توظيفها لجهات خاصة في هذه الانتخابات.

وقال مدير مكتب العالم نقلاً عن المسؤول الأمني لكتائب حزب الله اتهم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ومفوضية الإنتخابات بتزوير الانتخابات وهناك طعون واشكاليات اخرى اخذت على هذه الإنتخابات.

للمزيد من التفاصيل شاهدوا الفيديو المرفق ..