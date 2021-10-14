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ا ف ب عن مصادر طبية: قتيل وثمانية جرحى في إطلاق نار خلال تظاهرة ضد المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت

الخميس ١٤ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٨:٤٧ بتوقيت غرينتش

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