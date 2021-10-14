الخميس ١٤ أكتوبر ٢٠٢١
١٠:١٦ GMT
فارسی
البث المباشر

الجيش المصري يؤكد استعداده بأقوى الصواريخ

الجيش المصري يؤكد استعداده بأقوى الصواريخ
الخميس ١٤ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٩:١٢ بتوقيت غرينتش

كشفت القوات الجوية المصرية عن مجموعة من المقاتلات المتطورة في سماء البلاد ضمن احتفالاته بالعيد الـ89 على إنشائها.

العالم - مصر

وأكد قائد القوات الجوية المصرية محمد عباس حلي، أنّ القوات الجوية ماضية في طريقها نحو التطوير والتحديث المستمر، وفقا لأحدث النظم القتالية العالمية، لتكون دائما على استعداد تام للدفاع عن سماء مصر.

وهنأ الفريق حلي، رجال القوات الجوية من مختلف تخصصاتهم بعيدهم، الذي يوافق ذكرى يوم الرابع عشر من أكتوبر لعام 1973، والذي سطر فيه رجال القوات الجوية واحدة من أهم الملاحم البطولية المعروفة (بمعركة المنصورة).

وأشار خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقد بإحدى القواعد الجوية، بمناسبة الاحتفال بعيد القوات الجوية، إلى أنّ القوات الجوية تمتلك قدرات قتالية هائلة ومتنوعة، وتضم أحدث الطائرات مختلفة الطرازات والمزودة بأحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الطائرات، بما يضمن لها التفوق الكمي والنوعي، ويعزز قدرات القوات المسلحة على تأمين وبسط سيطرتها الجوية على المحاور الاستراتيجية للدولة المصرية.

روابط ذات صلة

منظمات حقوقية: انتهاكات ممنهجة للحقوق الأساسية في مصر

كشف تفاصيل جديدة في واقعة إلقاء لقاحات كورونا في مصر

السيسي يوجه رسالة إلى إثيوبيا حول الصدام بسبب المياه

سيول تدعو القاهرة إلى دعم مقترح إعلان نهاية الحرب الكورية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الاستخبارات العسكرية العراقية تلقي القبض على 4 أرهابيين في الأنبار

باحث لبناني: تحقق ما كان تخطط له أميركا

محادثات بين مساعدي الخارجية الايرانية والاتحاد الاوروبي في طهران

الامن القومي البرلمانية تدرس التطورات في القوقاز واذربيجان

الردود المحتملة للرد على العدوان الاخير على تدمر 

حزب الله وحركة أمل: الفتنة يتحمل مسؤوليتها المحرضون والجهات التي تتلطى خلف دماء ضحايا ‏وشهداء المرفأ