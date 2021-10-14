الجيش اللبناني: سنطلق النار باتجاه أي مسلح يتواجد على الطرقات

العالم - لبنان

وعلقت قيادة الجيش اللبناني على الأحداث الأمنية اليوم الخميس في منطقة الطيونة في بيروت التي تشهد إطلاق نار كثيف على خلفية إعتصام نفذه محتجون ضد قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت طارق بيطار.

وقالت قيادة الجيش في بيان إنه "خلال توجه محتجين الى منطقة العدلية تعرضوا لرشقات نارية في منطقة الطيونة- بدارو وقد سارع الجيش الى تطويق المنطقة والانتشار في احيائها وعلى مداخلها وبدأ تسيير دوريات كما باشر البحث عن مطلقي النار لتوقيفهم".

وأعلنت القيادة أن "وحدات الجيش المنتشرة سوف تقوم باطلاق النار باتجاه أي مسلح يتواجد على الطرقات وباتجاه أي شخص يقدم على اطلاق النار من أي مكان آخر وتطلب من المدنيين إخلاء الشوارع".