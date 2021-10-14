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حزب الله وحركة أمل: الاعتداء يهدف إلى جر البلد لفتنة مقصودة يتحمل مسؤوليتها المحرضون والجهات التي تتلطى خلف دماء ضحايا وشهداء المرفأ

الخميس ١٤ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٩:٤٢ بتوقيت غرينتش

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