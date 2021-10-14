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الامن القومي البرلمانية تدرس التطورات في القوقاز واذربيجان

الامن القومي البرلمانية تدرس التطورات في القوقاز واذربيجان
الخميس ١٤ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٠:٠٧ بتوقيت غرينتش

أعلن المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية الايرانية محمود عباس زادة مشكيني عن انعقاد اجتماع بمشاركة اعضاء اللجنة لدراسة التطورات الجارية في القوقاز وجمهورية اذربيجان أمس الاربعاء.

العالم - ايران

وقال محمود عباس زادة مشکیني، في تصريح صحفي اليوم الخميس، إن الاجتماع تم بمبادرة رابطة النواب في منطقة شمال غرب البلاد ومشاركة عدد من أعضاء لجنة الامن القومي البرلمانية والمساعد الاول لرئيس مجلس الشورى الاسلامي والسفير الحالي والسفراء الايرانيين السابقين المعتمدين في اذربيجان وممثل قائد الثورة في باكو.

واضاف: إن ثمة تفهم واقعي عن التطورات في القوقاز وجمهورية اذربيجان لدى المسؤولين والخبراء الايرانيين ويمكن تصور أفق واضح عن العلاقات بين ايران والجوار بالتناسب مع التطورات.

وأعرب عن أمله بإعداد وثيقة استراتيجية شاملة بشأن سياسات الجمهورية الاسلامية الايرانية في القوقاز وجمهورية اذربيجان بفضل الاستمرار في عقد مثل هذه الاجتماعات.

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الامن القومي البرلمانية تدرس التطورات في القوقاز واذربيجان

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