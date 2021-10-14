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باحث لبناني: تحقق ما كان تخطط له أميركا

الخميس ١٤ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٠:١٤ بتوقيت غرينتش

علق الكاتب والباحث اللبناني عدنان علامة الأحداث التي وقعت اليوم الخميس في منطقة الطيونة ببيروت وقال: لقد تحقق ما كانت تخطط له أمريكا منذ 27 تشرين.

العالم - لبنان

وأوضح علامة في تغريدة نشرها على حسابه في موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، "التعمد في إسقاط الدماء تمهيدًا لحرب مذهبية ولاحقًا حربًا طائفية لإسقاط النظام برمته".

وأضاف: فقد إختار عملاء أمريكا مفترق منطقة كانت سببًا في الحرب الأهلية عام 1975 لتطلق النار على المتظاهرين السلميين.

وقد نظمت صباح الخميس وقفة احتجاجية امام قصر العدل في بيروت احتجاجا على تسييس التحقيق بانفجار مرفأ بيروت من قبل المحقق العدلي طارق البيطار.

وارتقى شهيدان واصيب 13 بجروح في صفوف المتظاهرين المتوجهين الى قصر العدل في بيروت، جراء إطلاق النار عليهم عند مستديرة الطيونة.

وأرسل الجيش اللبناني تعزيزات مكثفة الى المنطقة ويعمل على اخلاء مستديرة الطيونة من المتظاهرين.

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