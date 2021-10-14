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الاستخبارات العسكرية العراقية تلقي القبض على 4 أرهابيين في الأنبار

الاستخبارات العسكرية العراقية تلقي القبض على 4 أرهابيين في الأنبار
الخميس ١٤ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٠:١٥ بتوقيت غرينتش

ألقت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية القبض على أربعة ارهابيين وضبطت عبوات ناسفة وألغام في محافظتي الأنبار وصلاح الدين.

العالم-العراق

وذكر بيان للمديرية، انه "وبعمليات نوعية ومعلومات دقيقة لمفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع - قسم استخبارات عمليات سامراء وشعبتي استخبارات الفرقة العاشرة والسابعة - أسفرت عن قيام استخبارات الفرقة العاشرة بإلقاء القبض على ثلاثة ارهابيين في مناطق الخمسة كيلو والخالدية والرمادي بالانبار".

وأضاف ان "استخبارات وقوة من لواء مغاوير قيادة عمليات سامراء ألقت القبض على احد الارهابيين في منطقة يثرب بمحافظة صلاح الدين وهم من المطلوبين للقضاء وفق المادة 4 إرهاب".

فيما ضبطت "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية بالفرقة السابعة ٦٣ لغما مضادا للدروع محلي الصنع و٤٩ عبوة ناسفة على شكل جلكان سعة ١٠ لترات ومقذوفي هاون عيار ١٢٠ ملم في قضاء عنه بالانبار والذي قامت المفارز الهندسية المرافقة للقوة بتفجيره تحت السيطرة".

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