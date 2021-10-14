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رسميا.. استقالة رئيس اتحاد الكرة السوري

رسميا.. استقالة رئيس اتحاد الكرة السوري
الخميس ١٤ أكتوبر ٢٠٢١ - ١١:٣٤ بتوقيت غرينتش

قدم رئيس اتحاد الكرة السوري، حاتم الغائب، اليوم الخميس، استقالته رسميا من منصبه، وذلك بسبب سوء النتائج التي حققتها "نسور قاسيون" في الفترة الماضية.

العالم-سوريا

وذكرت وكالة الأنباء السورية، أن رئيس وأعضاء اتحاد الكرة السوري استقالوا من مناصبهم.

وكان المنتخب الأولمبي السوري خسر أمام نظيره الأردني 2-5 ببطولة غرب آسيا التي أقيمت بالسعودية، فيما خسر المنتخب السوري الأول أمام لبنان 2-3، في الجولة الماضية بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022 في قطر.

وسيعلن المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام، والذي يرأسه فراس معلا، خلال الأيام المقبلة، عن تشكيل لجنة مؤقتة لتسيير أمور الاتحاد والإشراف على لجانه الرئيسية، لحين التواصل مع الاتحادين الآسيوي والدولي لانعقاد اجتماع استثنائي للجمعية العمومية وانتخاب أعضاء اتحاد جديد.

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