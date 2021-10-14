سوريا.. تسوية أوضاع مسلحين في المسيفرة ومحيطها بريف درعا

العالم-سوريا

وذكرت سانا ان مركز التسوية الذي فتحته الجهات المختصة بالتعاون مع الجيش السوري في مدرسة الشهيد الفياض وسط بلدة المسيفرة شهد توافد عدد من المطلوبين والمسلحين والفارين من الخدمة العسكرية من أبناء بلدات وقرى المسيفرة والسهوة والكرك لتسوية أوضاعهم وفق البنود التي طرحتها الدولة إيذاناً بإعادة الأمن والاستقرار بشكل كامل لربوع المحافظة.

وقال الشيخ أحمد الزعبي أحد الوجهاء في المنطقة إن التسويات “تصب في مصلحة المواطنين وتنعكس إيجاباً على الأمن والواقع المعيشي” في حين رأى أحد وجهاء قرية السهوة أحمد الديات أن الغاية من التسويات “عودة الأمن لكامل المنطقة” مؤكداً “أهمية نزع كل قطعة سلاح موجودة خارج نطاق الدولة”.

وشهدت محافظة درعا خلال الايام الماضية عمليات تسوية أوضاع مماثلة بدءاً من حي درعا البلد في المدينة وقرية اليادودة وبلدة مزيريب ولاحقاً في مدينة طفس وبلدة تل شهاب بالريف الشمالي الغربي وداعل ومنطقة حوض اليرموك وجاسم وانخل والصنمين وبلدات أخرى في نصيب وصيدا وعدد من قرى الريف الشرقي والتي شهدت أيضاً انتشاراً لوحدات الجيش السوري وقوى الأمن الداخلي لضمان الأمن والاستقرار وعودة الحياة إلى طبيعتها في تلك المناطق.