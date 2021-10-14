وزارة الصحة: 223 وفاة جديدة بكورونا في ايران

العالم - ايران

واضافت وزارة الصحة في بيانها اليومي بشأن حصيلة تفشي فيروس كورونا في ايران، ان نتائج الفحوصات التي اجريت منذ امس الاربعاء لغاية اليوم الخميس، 11 الاف و964 اصابة جديدة؛ ليرتفع اجمالي عدد المصابين بكورونا في البلاد الى 5 ملايين754 الفا و47 شخصا.

واجتاز مجموع الوفيات الناجمة عن هذا الفيروس الوبائي داخل البلاد 123 الف و498 حالة.

وكما نوهت الصحة في بيانها، بتعافي 5 ملايين و280 الفا و624 مصابا لحد الان.

واجتاز اعطاء اللقاح المضاد لفيروس كورونا للمواطنين في ايران رقم 69 مليوناو641 الفا و130 جرعة.