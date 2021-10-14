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بعد أحداث الطيونة...

ميقاتي: الجيش ماض في اجراءاته الميدانية وتوقيف المتورطين

ميقاتي: الجيش ماض في اجراءاته الميدانية وتوقيف المتورطين
الخميس ١٤ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي "ان الجيش حامي الوطن ليس شعارا نردده في المناسبات الوطنية، بل هو فعل ايمان يترجمه الجيش كل يوم بتضحيات جنوده وشجاعتهم وحكمة قيادتهم، وهذا ما تجلّى اليوم في التصدي للاحداث المؤسفة التي وقعت في منطقة الطيونة".

العالم ـ لبنان

وأضاف :"الجيش ماض في اجراءاته الميدانية لمعالجة الاوضاع واعادة بسط الامن وازالة كل المظاهر المخلة بالامن وتوقيف المتورطين في هذه الاحداث واحالتهم على القضاء المختص".

وكان ميقاتي انتقل بعد ظهر اليوم الى مقر وزارة الدفاع حيث استقبله وزير الدفاع الوطني موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزيف عون، ثم انتقلوا الى غرفة عمليات قيادة الجيش لمتابعة مجريات الاوضاع من قائد الجيش واعضاء مجلس القيادة.

وسقط 6 ضحایا وأصيب اكثر من 60 بجروح جراء إطلاق النار على مواطنين في منطقة الطيونة ببيروت. وقد أكدت المعلومات ان اطلاق الرصاص استهدف متظاهرين متجهين الى قصر العدل ثم سكان واهالي المنطقة.

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