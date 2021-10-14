وزير الداخلية يعلق على اعتداء الطيونة: ”معن حق المواطنين شي بيخوّف”

العالم ـ لبنان

وشدد مولوي على أن السلم الاهلي ضرورة هو من أقدس الأقداس وسيكون هناك اجراءات شديدة وتوقيفات للحفاظ على السلم الاهلي.

وأشار الى أن "من نظّم التظاهرة أكد للوزارة أنها سلمية ولم تكن لدى أجهزة الاستخبارات أي معلومات حول ما يحصل حالياً... تعودنا أن يحصل تجمعات ولكن إطلاق النار على الرؤوس أمر جديد خطير لا يمكن أن يتحمله أحد".

وأكد أن "ما حصل اليوم من عمليات قنص ليس له علاقة بالتظاهرة التي نظّمت".

وقال مولوي أننا "سنطلب من السياسيين اتخاذ الاجراءات اللازمة بالسياسة وخارجها لضبط الوضع لأن تفلته ليس من مصلحة أحد".

وأضاف: "أطلقت 4 قذائف B7 في الهواء و”معن حق المواطنين شي بيخوّف".