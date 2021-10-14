باكستان: نؤيد الاجتماع البرلماني الثلاثي مع ايران والصين

العالم - ايران

ورحب قيصر الذي استضاف أمس الوفد البرلماني الإيراني برئاسة "أحمد أمير آبادي فراهاني" رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الايرانية الباكستانية باقتراح ايران لعقد اجتماع مشترك بين مجموعات الصداقة في برلمانات ايران وباكستان والصين.

وأصدر قيصر امرا للأمانة العامة للمجلس الوطني الباكستاني بشان اتخاذ خطوات عملية للتنسيق في الشؤون الدبلوماسية البرلمانية الثلاثية ودفع مبادرة إيران لتشكيل هذه الشراكة بين الدول الثلاث في المنطقة.

كما دعا رئيس المجلس الوطني الباكستاني إلى بذل جهود مشتركة للحد من ظاهرة الإسلاموفوبيا في الغرب وحل الخلافات بين المسلمين في كشمير وفلسطين وفق الالتزامات الدولية.

واعرب قيصر عن شكره لايران على دعمها لمسلمي كشمير في المحافل الإقليمية والدولية، وقال: ان المساعدات الإنسانية التي تقدمها طهران للشعب الأفغاني، وخاصة تلبية احتياجاته من الوقود تستحق الثناء.