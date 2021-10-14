قدر اللبنانيين...!

العالم ـ لبنان

قال الدكتور نزيه منصور أنه منذ سنة 1943 مرّ لبنان بحروب أهلية كل 15 سنة:

١-من 1943 حتى 1958 (عهد شمعون) استمرت سنتين...!

٢-من 1960 حتى 1975 (عهد فرنجية مروراً بسركيس وانتهاء بالجميل)...!

٣- الحرب الأهلية استمرت من 1975 حتى 1990 (15سنة)...!

٤- من 1990 حتى 2005 (اغتيال الحريري وعدوان 2006)...!

٥-عهد لحود (فتنة سنية-شيعية)..!

٦- من 2006 حتى 2021 عهد عون...!

و مع نهاية 2021 هل نحن أمام حرب أهلية تضامناً مع ما مضى كل 15 سنة فتنة؟!

وفي وقت سابق من اليوم، سقط 6 ضحایا وأصيب اكثر من 60 بجروح جراء إطلاق النار على مواطنين في منطقة الطيونة ببيروت. وقد أكدت المعلومات ان اطلاق الرصاص استهدف متظاهرين متجهين الى قصر العدل ثم سكان واهالي المنطقة.