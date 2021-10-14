شاهد.. حلفاء سوريا يتوعدون "إسرائيل" برد قاس على عدوانها الأخير

العالم - سوريا

قرار غير مسبوق لقيادة غرفة عمليات حلفاء سورية بالرد القاسي على العدوان الاسرائيلي الذي استهدف منطقة تدمر بمحافظة حمص وسط البلاد مما سيضع حدا للعربدة الصهيونة في الاجواء السورية.



غرفة العمليات وفي بيان لها اكدت ان العدوان الاسرائيلي استهدف تجمعا للشباب ومراكز خدماتية ، مشيراً إلى ان العدوان ادى الى سقوط عدد من الشهداء والجرحى من المجاهدين.واوضح البيان ان الرد سيكون قاسياً جداً انتقاماً لأرواح الشهداء ودماء الجرحى. مؤكدا ان حضور الحلفاء في سورية لمساعدة الدولة في مواجهة الارهابيين والمشروع التكفيري وعلى راسهم جماعة داعش الوهابية.



وزارة الدفاع السورية بدورها اعلنت عن استشهاد جندي وأُصابة آخرين في العدوان الاسرائيلي على منطقة تدمر.واكدت الوزارة في بيان أن العدوان الاسرائيلي استهدف برجا للاتصالات وبعض النقاط المحيطة به ما تسبب بسقوط شهيد وجرحى اضافة الى خسائر مادية.

وكالةُ "سانا" السورية اكدت أنّ الدفاعاتِ الجوية تصدتْ لأهدافٍ معادية جنوبَ مدينةِ تدمر، مصدرُها منطقةُ التنف مشيرة الى استشهاد جندي من عناصر الجيش السوري وجرح ثلاثة آخرون جراء ووقوع بعض الخسائر المادية.وذكرت الوكالة بان الدفاعات الجوية تصدت في بداية الشهر الجاري لعدوان اسرائيلي بالصورايخ على مطار التيفور بريف حمص الشرقي وأسقطت معظم الصواريخ المعادية.

وفي المقابل سارع الاحتلال الاسرائيلي الى إغلاق المجال الجوي في هضبة الجولان أمام الرحلات الجوية المدنية تحسبا من الرد القاسي الذي توعدت به قيادة غرفة عمليات حلفاء دمشق.

وفي سياق ردود افعال ادان القيادي في حركة الجهاد الاسلامي داوود شهاب العدوان الاسرائيلي على سورية ، معتبراً ان العدوان دليل آخر على إبقاء سورية في دائرة الاستهداف والضغط وتهديد أمنها .



واكد شهاب وقوف الحركة إلى جانب دمشق التي تمثل جدار العروبة الصلب في وجه التطبيع مشددا على ان سورية دفعت وتدفع ثمن مواقفها الواضحة الداعم للمقاومة ولحقوق الشعب الفلسطيني ، وتمسكها بالثوابت القومية.