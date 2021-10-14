التوصل الى اتفاقية التاخي بين مدينتي أصفهان الإيرانية وزيورخ السويسرية

واعتبر مرتضوي في اجتماع مع رئيس المجلس الوطني السويسري اندرياس ايبي في فندق عباسي في أصفهان اليوم الخميس انه في السابق ، حاولت بلديتا أصفهان وزيورخ التوصل الى اتفاقية التاخي ، لكن لم يتم تحقيق ذلك ويمكن استئناف هذه الجهود.

وتابع ان العلاقات التي تمتد الى 140 عامًا بين شعبي البلدين تظهر أنه من الممكن تعزيز العلاقات من جديد والبدء في أنشطة جديدة خاصة في مواضيع مثل السياحة والعلوم والتكنولوجيا والثقافة.

وأشار محافظ أصفهان إلى أن المشكلة الرئيسية في محافظة أصفهان هي نقص المياه والجفاف ، واقترح أن تضع سويسرا تجاربها في مجال البنية التحتية المتعلقة بالمياه في خدمة إيران ومحافظة أصفهان.

وإشارة مرتضوي إلى مشروع إنشاء القطار السريع بين أصفهان وطهران ، وقال في هذا الصدد ، نحن مستعدون للاستفادة من تجارب الجانب الأوروبي.

وقال رئيس المجلس الوطني السويسري اندرياس ايبي" خلال اللقاء ان لدى بلاده شركات مرموقة في مجال معدات السكك الحديدية والقطارات وان الدول الأوروبية هي من زبائنها ويمكن لإيران أيضًا الاستفادة من خبرة هذه الشركات.

وأضاف اندرياس ايبي" انه يجب تعزيز علاقات إيران مع الدول الأوروبية ، وخاصة سويسرا ، في مختلف القضايا مثل السياحة والزراعة".