اوليانوف: استئناف المفاوضات النووية في فيينا لا يدعو للتشاؤم

وكتب اوليانوف في تغريدة له اليوم الخميس ردا على تصريحات مساعد منسق السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي انريكي مورا حول ضرورة الاستئناف الفوري لمفاوضات فيينا: ان التطابق العملي والكامل بين توجهات روسيا والاتحاد الاوروبي يعد هذه الايام امرا نادرا.

واضاف: التباين القليل (في هذه التوجهات) هو انه من منظارنا لا يوجد اي سبب يدعو للتشاؤم حول الاتفاق النووي. مفاوضات فيينا ستستانف قريبا ولا شك في ذلك.

وقال مورا في تغريدة له على موقع تويتر مساء الاربعاء بانه سيطرح خلال زيارته الى ايران مسالة ضرورة استئناف المفاوضات الرامية الى احياء الاتفاق النووي. ومن المقرر ان يقوم انريكي مورا مساعد منسق السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل بزيارة الى طهران اليوم الخميس.