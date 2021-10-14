وقفة احتجاجية بتونس تنديدا بتكرار الإعتداءات على الصحفيين

العالم - مراسلون

مشاهد غير مألوفة في تونس ضحاياها صحفيون يعملون على تغطية تجمع الاعتداء طال عددا من الصحفيين من وسائل اعلام مختلفة فيما طال فريق التلفزيون الرسمي الجزء الاكثر خطورة من الاعتداءات.

الصحفيون التونسيون تداعوا الى وقفة احتجاجية امام مقر نقابة الصحفيين للتنديد بالاعتداءات التي تستهدفهم وللتاكيد على انهم ليسوا طرفا في الصراع السياسي في البلاد.





الصحفيون التونسيون دعوا السلطات الى توفير الحماية لهم اثناء اداء مهامهم فيما اعتبرت هياكلهم المهنية ان على رئيس الجمهورية قيس سعيد الايفاء بتعهداته في ضمان حرية التعبير والصحافة

احترام السلطة الرابعة واستقلاليتها عن كل تبعية ابرز امتحان للسلطات الجديدة في تونس.

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