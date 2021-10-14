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وقفة احتجاجية بتونس تنديدا بتكرار الإعتداءات على الصحفيين

الخميس ١٤ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٢:٤٩ بتوقيت غرينتش

نظمت نقابة الصحفيين التونسيين مدعومة من المجتمع المدني وقفة احتجاجية للمطالبة بحماية الصحفيين اثناء قيامهم بمهامهم، ويأتي ذلك ردا على الاعتداءات التي طالت عددا من الصحفيين خلال تغطية الاحتجاجات المعارضة لقرارات الرئيس قيس سعيد مؤخرا.

العالم - مراسلون

مشاهد غير مألوفة في تونس ضحاياها صحفيون يعملون على تغطية تجمع الاعتداء طال عددا من الصحفيين من وسائل اعلام مختلفة فيما طال فريق التلفزيون الرسمي الجزء الاكثر خطورة من الاعتداءات.

الصحفيون التونسيون تداعوا الى وقفة احتجاجية امام مقر نقابة الصحفيين للتنديد بالاعتداءات التي تستهدفهم وللتاكيد على انهم ليسوا طرفا في الصراع السياسي في البلاد.

الصحفيون التونسيون دعوا السلطات الى توفير الحماية لهم اثناء اداء مهامهم فيما اعتبرت هياكلهم المهنية ان على رئيس الجمهورية قيس سعيد الايفاء بتعهداته في ضمان حرية التعبير والصحافة

احترام السلطة الرابعة واستقلاليتها عن كل تبعية ابرز امتحان للسلطات الجديدة في تونس.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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بالفيديو.. وقفة احتجاجية بتونس تنديدا بتكرار الإعتداءات على الصحفيين

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