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شاهد..اعتصام في غزة نصرةً لأسرى"الجهاد الإسلامي" بسجون الاحتلال

الخميس ١٤ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٢:٤٢ بتوقيت غرينتش

نظمت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة خيمة اعتصام أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر إسنادا للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث يخوض عشرات الأسرى إضرابا مفتوحا عن الطعام.

العالم - مراسلون

خمسة الاف اسير يقبضون على الجمر ويسيرون على الاشواك في سبيل عدم النيل من كرامتهم، حيث تواصل مصلحة السجون الاسرائيلية تنكيلها وتعذيبها للاسرى ولهذا نظمت حركة الجهاد الاسلامي خيمة اعتصام تضامنية امام مقر الصليب الاحمر بغزة لاسيما في ظل بدء ١٥٠ اسيرا من الحركة اضرابا مفتوحا عن الطعام.

ومنذ بطولة نفق الحرية وكيان الاحتلال يحاول اعادة الهيبة لنفسه فيقوم بتعذيب وحرمان الاسرى من حقوقهم حيث يضعهم في زنانزين لا تزيد مساحتها عن متر واحد ويمنعهم من النوم ويحرمهم من الزيارة بل يهددهم بالاعتداء على عائلاتهم.

المجتمع الدولي حتى اللحظة يكتفي بالمشاهدة من بعيد ولكنه قد يضطر للتحرك حينما تفي المقاومة بوعدها في اللحظة الحاسمة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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