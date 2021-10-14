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وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان ، إنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت معاونية الاستخبارات والمعلومات في الحشد الشعبي من تفكيك شبكة تزوير والقبض على عناصرها في محافظة نينوى".

وأضافت، أن "قوة من قيادة نينوى لهيئة الحشد الشعبي ومفارز من مديرية الاستخبارات العسكرية في معاونية الاستخبارات والمعلومات وبعد استحصال الموافقات القضائية شرعت بتنفيذ واجب في مدينة الموصل، أسفر عن إلقاء القبض على عصابة مكونة من 4 متهمين يقومون بتزوير المستمسكات والتصاريح الأمنية وشهادات الوفاة لعناصر عصابات داعش الإرهابية، فضلاً عن تزوير سندات العقار والعقود المرورية واجازات السوق، وضبط بحوزتهم أجهزة حاسوب وكاميرات تصوير وذاكرات خزن وهواتف نقالة مع عدد كبير من الوثائق المزورة"، مبينة أنه "تم التعامل مع المتهمين والمواد المضبوطة وفق السياقات القانونية".