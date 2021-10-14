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الحکومة العراقیة تتخذ قرارات هامة بشأن المشروعات التنموية

الحکومة العراقیة تتخذ قرارات هامة بشأن المشروعات التنموية
الخميس ١٤ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٣:٣٥ بتوقيت غرينتش

أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقی حسن ناظم، اليوم الخميس، أهم مقررات جلسة المجلس اليوم وأبرز ما دار فيها.

العالم - العراق

وقال ناظم في مؤتمر صحفي أعقب جلسة مجلس الوزراء ، إن "الحكومة تلقت إشادات بنزاهة الانتخابات واعترافاً دولياً بها"، لافتا الى أن "ملاحظات بعض الأطراف على العملية الانتخابية أمر مشروع وهنالك قانون ينظم الاعتراضات".

وأضاف، أن "العراقيين ينتقلون عبر العملية الانتخابية إلى مرحلة جديدة في المسار الديمقراطي للبلد"، مبينا أن "رئيس الوزراء أكد أنه لا يوجد خاسر في الانتخابات".

وبشأن قرارات جلسة اليوم أوضح ناظم أن "مجلس الوزراء قرر دعم معالجة ملفي التصحر وملوحة نهر الفرات في الجنوب، كما قرر تخصيص مبالغ لمعالجة ملوحة نهر الفرات وتحويلها لمياه عذبة"، موضحا أن "مجلس الوزراء قرر ايضا تأهيل طريق حيوي في محافظة واسط، والموافقة على قيام صندق إعمار ذي قار بمنح سلف تشغيلية لأصحاب العقود، بالاضافة الى إصداره قراراً بصرف 3 مليارات دينار لدعم ناديي الزوراء والميناء".

وتابع أن "المجلس قرر إقامة مدن صناعية على أراضٍ عدة"، مبينا أن "رئيس الوزراء وجه بتطوير المحال والشوارع وسرعة إنجاز المشاريع الخدمية في بغداد".

ولفت إلى أن "هنالك مشروعا لإكمال الحزام الأخضر ومكافحة التصحر في مناطق الجنوب".

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