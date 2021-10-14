رئيس هيئة الاركان الايرانية في كراتشي لیتفقد الاسطول البحري الباكستاني

العالم - ايران

ويعتزم اللواء باقري، غدا الجمعة، القيام بزيارة تفقدية للاسطول البحري الباكستاني في كراتشي بالاضافة الى وضع اكليل من الزهور على ضريح مؤسس باكستان محمد علي جناح في اليوم الرابع من زيارته لهذا البلد.

والتقى اللواء باقري ، اليوم الخميس قبل مغادرته اسلام اباد، قائد القوة البحرية الباكستانية ومن ثم تفقد بعض المنشآت الانتاجية الدفاعية والعسكرية في القطاعين البحري والجوي بهذا البلد.

وكان اللواء باقري قد وصل اسلام اباد، يوم الثلاثاء، والتقى خلال الزيارة، عددا من القادة السياسيين والعسكريين بهذا البلد وتباحث معهم حول توطيد العلاقات.

وتبادل اللواء باقري خلال اللقاء مع قائد البحرية الباكستانية في اليوم الثالث من زيارته الرسمية لباكستان وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك ومستجدات اوضاع العلاقات الاخوية بين إيران وباكستان والتعاون بين القوات البحرية.

كما ناقش الجانبان الأمن البحري في المنطقة والتطورات الأمنية الأخرى.

والتقى اللواء باقري خلال اليومين الماضيين بعدد من المسؤولين الباكستانيين منهم : اللواء باجوا قائد الجيش واللواء نديم رضا رئيس هيئة الأركان المشتركة ورئيس الوزراء عمران خان.

وبحث الجانبان في هذه اللقاءات قضايا مهمة تتعلق بتعزيز الأمن في الحدود المشتركة، والسلام والاستقرار الإقليميين، وإيجاد حلول لمشاكل العالم الإسلامي منها أفغانستان واليمن، ولا سيما ضرورة عودة الأمن إلى أفغانستان.

يذكر ان رئيس هيئة الاركان العامة لقوات المسلحة الايرانية والوفد المرافق له، وصلوا مساء الثلاثاء الماضي الى اسلام اباد حيث كان في استقبالهم عدد من كبار القادة بالجيش الباكستاني وسفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى باكستان.