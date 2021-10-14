الخميس ١٤ أكتوبر ٢٠٢١
٠٥:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

مصر تعلق على تطورات الوضع فى لبنان

مصر تعلق على تطورات الوضع فى لبنان
الخميس ١٤ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٢٦ بتوقيت غرينتش

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد حافظ، أن مصر تتابع بقلق بالغ تطورات الوضع فى لبنان، وتأسف لما شهدته الساحة اللبنانية من أحداث اليوم.

العالم-مصر

وأضاف المتحدث الرسمي أن "مصر تدعو كافة الأطراف اللبنانية إلى ضبط النفس، والابتعاد عن العنف تجنباً لشرور الفتنة، وإعلاء المصلحة الوطنية العليا للبنان وشعبه فى إطار الالتزام بمحددات الدستور والقانون بما يصون استقرار البلاد وأمنها ويحفظ مقدرات شعبها الشقيق ويخرجه من دائرة الأزمات المفرغة"وفق تعبیره.

وأكد المتحدث الرسمي أن على الحكومة ومؤسسات الدولة في لبنان الاضطلاع بمسؤولياتها فى إدارة البلاد وحل الأزمات واستعادة الاستقرار، حتي يتمكن المجتمع الدولي من مساعدة لبنان على المضي قدماً صوب مستقبل أفضل.

روابط ذات صلة

ماذا بعد لغة "هدوء النار" الحذر في لبنان؟

هل سيتجه لبنان الى الصدام بين التحالفات والأفرقاء؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. شاهد..مشاريع تهدف إلى جرّ المقاومة إلى حرب داخلية في لبنان

تشاهدون هذه الليلة في برنامج مع الحدث.. مشروع الفتنة في لبنان ودور واشنطن وحلفائها

حزب الله يدعو للمشاركة في تشييع شهيدي الغدر في أحداث الطيونة

بسبب طالبان.. الخطوط الباكستانية تعلق عملياتها في أفغانستان

مصر تعلق على تطورات الوضع فى لبنان

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 14-10-2021