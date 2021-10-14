شاهد.. خبير سياسي: الحرب الأهلية لا تزال في نفوس من افتعلها!

العالم - خاص العالم

وتابع حطيط بأن وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو حاول في عام 2019 مع بدء الانتفاضة الشعبية في لبنان ان يقول للإدارة الأمريكية القاء القبض ووضع اليد على لبنان ضمن مراحل اربعة قد انهاها بمرحلة تفجير الأمني بعد الحصار الإقتصادي.

وأضاف حطيط بأن الذي حصل هو في منطقة حساسة يعرفها اللبنانيون في ذاكرتهم التي لا تنسى لأن في منطقة عين الرمانة اندلعت الحرب الأهلية التي يبدو انها لم تنتهي بعد وقد تم تجميدها ولكن في الحقيقة أنها في نفوس من افتعلها من القوات اللبنانية التي تنتمي الى الكتائب اللبنانية.

وسقط 6 ضحایا وأصيب اكثر من 60 بجروح جراء إطلاق النار على مواطنين في منطقة الطيونة ببيروت. وقد أكدت المعلومات ان اطلاق الرصاص استهدف متظاهرين متجهين الى قصر العدل ثم سكان واهالي المنطقة.

وتجمع عدد كبير من النقابيين والمحامين أمام قصر العدل اللبناني تنديداً بأداء القاضي طارق بيطار، وأطلقت جهات مجهولة النار باتجاه التظاهرة والتجمع، وبدأت سيارات الاسعاف تهرع إلى منطقة الطيونة.

واتبع ذلك انتشار أمني كبير من قوى الامن الداخلي والفوج العسكري لقوة المغاوير في محيط قصر العدل، وقامت اسعافات جمعية الرسالة بنقل جريحًا أصيب بالرصاص.

وأرسل الجيش اللبناني تعزيزات مكثفة الى المنطقة ويعمل على اخلاء مستديرة الطيونة من المتظاهرين.

و قالت قيادتا حزب الله وحركة أمل في بيان مشترك الخميس انه “في إطار التعبير السلمي الحضاري عن موقف سياسي واضح عبّرت عنه قيادة الطرفين من مسار التحقيق في جريمة المرفأ، كانت الدعوة إلى التجمّع الرمزي اليوم أمام قصر العدل في بيروت، والذي تعرّض المشاركون فيه الى إعتداء مسلّح من قبل مجموعات من حزب القوات اللبنانية التي انتشرت في الأحياء المجاورة وعلى أسطح البنايات ومارست عمليات القنص المباشر للقتل المتعمد مما أوقع هذا العدد من الشهداء والجرحى”.