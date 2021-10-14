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بعد أحداث الطيونة..

تيار المردة: كل التقدير للوعي وحسّ المسؤولية لدى حزب الله وحركة أمل

تيار المردة: كل التقدير للوعي وحسّ المسؤولية لدى حزب الله وحركة أمل
الخميس ١٤ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٢٩ بتوقيت غرينتش

قال رئيس تيار المردة سليمان فرنجية: كل التقدير للوعي وحسّ المسؤولية لدى حزب الله وحركة أمل اللذين حالا دون الانجرار الى هذه الفتنة.

العالم ـ لبنان

وأضاف في تغريدة على توييتر: رحم الله الشهداء الذين وأدوا بدمهم اليوم الفتنة، ونتمنى أن تقوم القوى الأمنية بدورها لضبط الوضع ومعاقبة المجرمين.

من جهة أخرى أدانت هيئة علماء بيروت الاعتداء السافر على المتظاهرين امام قصر العدل، قائلة: بأي لغة من الكلام نخاطب دعاة السيادة في هذا البلد الغارق في همومه ومشاكله وآلامه وشجونه.

قالت قيادتا حزب الله وحركة أمل في بيان مشترك الخميس “إنّ حزب الله وحركة أمل إذ يدينان ويستنكران هذا العمل الإجرامي والمقصود والذي يستهدف الإستقرار والسلم الاهلي، يدعوان إلى تحمّل الجيش والقوى الأمنية مسؤولياتهم في إعادة الأمور إلى نصابها وتوقيف المتسببين بعمليات القتل والمعروفين بالأسماء، والمحرضين الذين أداروا هذه العملية المقصودة من الغرف السوداء ومحاكمتهم وإنزال اشد العقوبات بهم”.

وسقط 6 ضحایا وأصيب اكثر من 60 بجروح جراء إطلاق النار على مواطنين في منطقة الطيونة ببيروت. وقد أكدت المعلومات ان اطلاق الرصاص استهدف متظاهرين متجهين الى قصر العدل ثم سكان واهالي المنطقة.

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