بالتفاصيل.. الامارات تدعو سوريا للمشاركة في مؤتمر الطاقة المتجددة

العالم - سوريا

وقال المزروعي خلال جلسة مباحثات مع وزير النفط والثروة المعدنية السورية بسام طعمة على هامش المنتدى الدولي لأسبوع الطاقة الروسي في موسكو اليوم إن الإمارات تكن كل الاحترام لسوريا وشعبها الذي ساهم في نشر العلم والمعرفة وهي مستعدة للتعاون معها وترحب بزيارات المسؤولين السوريين للاستفادة من التجربة الإماراتية.

ووجه المزروعي الدعوة للجانب السوري إلى المشاركة في مؤتمر الطاقة المتجددة الذي سيعقد في الإمارات خلال الشهر الأول من السنة القادمة وتشارك فيه كبريات الشركات العالمية مشيراً إلى إتاحة الفرصة أمام الشركات السورية للاستفادة من ذلك.

بدوره أكد وزير النفط والثروة المعدنية السوري بسام طعمة أهمية التكامل والتعاون والأعمال المشتركة بين البلدان العربية في جميع المجالات منوهاً بالعلاقات الطيبة التي كانت تربط تاريخياً ولا تزال بين سوريا ودولة الإمارات.

وأعرب الوزير طعمة عن رغبة الجانب السوري في الاستفادة من خبرة الإمارات في تطوير قطاع الطاقة بمختلف فروعه مشدداً على أن سوريا كانت تتمسك على الدوام بالعمل العربي المشترك وكانت رائدة في هذا المجال.

وأشار الوزير طعمة إلى أهمية الاستفادة من التجربة الرائدة للإمارات في مجال تطوير الطاقات المتجددة.

شارك في جلسة المباحثات سفير سوريا في موسكو الدكتور رياض حداد.