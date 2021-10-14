هذا ما ناقشه وزيرا خارجية ايران وروسيا هاتفيا

العالم - ايران

وعقب استئناف المحادثات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والاتحاد الأوروبي ، التي جرت اليوم بين باقري و إنريكي مورا في طهران اجرى وزيرا خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية والاتحاد الروسي محادثات هاتفية تبادلا خلالها وجهات نظرهما .

وأكد وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان ، في هذا الاتصال الهاتفي ، أن محادثات اليوم مع مورا كانت إيجابية ، وأعرب الجانبان عن ارتياحهما واستعدادهما لمواصلتها.

وقال امير عبداللهيان إن المحادثات الجارية مع إنريكي مورا تركز على إيجاد حلول عملية لرفع المشاكل والقضايا العالقة الراهنة في محادثات فيينا ، والتي تعود إلى موقف واشنطن ونهجها البعيد عن الالتزام تجاه الرفع الكامل والفعال لاجراءات الحظر الأحادية وغير القانونية.

وأكد أمير عبد اللهيان: ان الجانبين اتفقا في نهاية المحادثات اليوم على مواصلة المشاورات بين مساعد وزير الخارجية الايراني ومورا في بروكسل خلال الأسبوعين المقبلين.

بدوره رحب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بمحادثات اليوم ، مشدد على أنه عقب لقاء مفصل مع أمير عبد اللهيان في موسكو الأسبوع الماضي ، أصدر تعليماته لزملائه في وزارة الخارجية الروسية لإجراء مشاورات وثيقة مع نظرائهم في الجمهورية الإسلامية الايرانية لمتابعة القضايا ذات الصلة بالاتفاق النووي .

وأشاد وزير الخارجية الروسي ، في هذا الاتصال الهاتفي ، بالموقف العقلاني للجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن عودة جميع الأطراف إلى التزاماتها.

وفي الختام ، أشار إلى لقائه مع وزير خارجية جمهورية أذربيجان اليوم ، وقال إنه اطلع على المباحثات الهاتفية الجيدة والبناءة بين وزير الخارجية الايراني ونظيره الأذربيجاني.

وأكد لافروف أن موسكو ترحب بالاتفاقات التي تم التوصل إليها في هذا الاتصال الهاتفي وتعتبرها خطوة في الاتجاه الصحيح.