انقلاب الصورة .. رسائل زيارة امير عبداللهيان الى لبنان

العالم - خاص العالم

وزير خارجية ايران في لبنان، زيارة هامة وناجحة بكل المعايير وبكل المقاييس، الزيارة سرقت الاضواء وضجت بها وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بما لهذه الزيارة من اهمية على أن ايران واقفة دائما الى جانب لبنان ولطالما وقفت الى جانب لبنان والشعب اللبناني والحكومة اللبنانية والمقاومة اللبنانية هذه الزيارة حملت معها العديد من العروضات التي سبق لإيران ان قدمتها لعدد من الحكومات اللبنانية لكن هذه المرة ربما جاءت ايضا بوتيرة اكثر ضخما من اي وقت مضى بسبب الأزمة التي يعاني منها لبنان وبسبب المشاكل التي يعاني منها الشعب اللبناني وبسبب الحصار التي تفرضه امريكا على لبنان وعلى الشعب اللبناني.

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https://www.alalam.ir/news/5849858