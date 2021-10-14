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الجيش اللبناني يوقف 9 أشخاص على خلفية أحداث الطيونة

الجيش اللبناني يوقف 9 أشخاص على خلفية أحداث الطيونة
الخميس ١٤ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:٣٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت ​قيادة الجيش اللبناني​ - ​مديرية التوجيه​، أنّ "بتاريخ 14 /10 /2021، وأثناء توجّه عدد من المحتجّين إلى منطقة ​العدلية​ للاعتصام، حصل إشكال وتبادل ل​إطلاق النار​ في منطقة ​الطيونة​- ​بدارو​، ما أدّى إلى مقتل عدد من المواطنين وإصابة آخرين بجروح".

العالم ـ لبنان

ولفتت في بيان، إلى أنّه "على الفور، عزّز الجيش انتشاره في المنطقة، وسيّر دوريّات راجلة ومؤلّلة، كما دهم عددًا من الأماكن بحثًا عن مطلقي النار، وأوقف تسعة أشخاص من كلا الجانبين، بينهم سوري، وقد بوشرت التحقيقات مع الموقوفين بإشراف ​القضاء​ المختص". وأشارت إلى أنّ "قيادة الجيش أجرت اتصالات مع المعنيّين من الجانبين لاحتواء الوضع ومنع الانزلاق نحو الفتنة، وتجدّد تأكيدها عدم التهاون مع أيّ مسلح، فيما تستمرّ وحدات الجيش بالإنتشار في المنطقة لمنع تجدّد الاشتباكات".

وسقط 6 ضحایا وأصيب اكثر من 60 بجروح جراء إطلاق النار على مواطنين في منطقة الطيونة ببيروت. وقد أكدت المعلومات ان اطلاق الرصاص استهدف متظاهرين متجهين الى قصر العدل ثم سكان واهالي المنطقة.

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الجيش اللبناني يوقف 9 أشخاص على خلفية أحداث الطيونة

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