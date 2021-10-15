شاهد..من وراء اراقة الدماء في لبنان؟

العالم - مراسلوان

وكانت معظم الاصابات في الرؤوس نتيجة اعمال القنص التي مورست من على اسطح الابنية في منطقة عين الزمانة الخاضعة لنفوذ القوات اللبنانية، هذا بالاضافة الى الحاق اضرار جسيمة بالممتلكات والمحال التجارية.



في وقت توعد فيهالرئيسُ اللبناني ميشال عون بمحاسبة المسؤولين عن الاحداث داعيا للاحتكام الى دولة القانون والمؤسسات.



وكان حشد من المحامين وطلبة الجامعات نفذو وقفة احتجاجية صباحا طالبو خلالها بتنحية القاضي طارق البيطار واصفين اياه، بالمسيس والتابع لمرجعيات معروفة بعدائها للمقاومة.



تطورات الشارع، اللبناني اليوم استدعت استنفار، سياسيا وامنيا لمواكبة وتطويق، ماحصل في وقت حملت قيادتا حزب الله وحركة امل القوات اللبنانية المسؤولية عن الجريمة، وسط انتشار مكثف للجيش اللبناني الذي نفذ حملة مداهمات في بعض الابنية والقاء القبض على احد القناصين فيما سير دوريات راجلة ومؤللة على، طول، الخط، الفاصل، بين الشياح وعين الرمانة.

رسالة احتجاج سلمية بإمتياز على مسار التحقيق الذي تولاه طارق البيطار في ملف تفجير مرفأ بيروت قابلها رسالة نارية قاتلة بإمتياز مايطرح السؤال لمصلحة من توتير الأجواء ولخدمة من إراقة الدماء وزعزعة السلم الأهلي في لبنان.