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جولة أخرى من المحادثات حول استئناف الحوار مع بيونغ يانغ

جولة أخرى من المحادثات حول استئناف الحوار مع بيونغ يانغ
الجمعة ١٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٠٩ بتوقيت غرينتش

قالت وزارة خارجية كوريا الجنوبية، إن المبعوثين النوويين لسيئول وواشنطن وطوكيو سيجرون جولة أخرى من المحادثات الثلاثية بواشنطن في الأسبوع المقبل، لمناقشة إعادة بيونغ يانغ إلى الحوار.

العالم - أسيا و الباسفيك

وجاء في بيان صحفي صدر عن الوزارة، اليوم الجمعة،: "من خلال الزيارة إلى واشنطن هذه المرة، نتوقع أن تكون هناك مشاورات معمقة حول التعاون بين الدول الثلاث من أجل نزع السلاح النووي بشكل كامل وإحلال سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية".

وتأتي المحادثات المخطط لها بين المفاوض النووي لكوريا الجنوبية، نوه كيو دوك، مع نظيريه الأمريكي والياباني، سونغ كيم وتاكيهيرو فوناكوشي، في الوقت الذي تكثف فيه سيئول دبلوماسيتها لإنقاذ مساعيها للسلام بعد سلسلة حديثة من إطلاق الصواريخ لكوريا الشمالية، بما في ذلك صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت في الشهر الماضي.

ومن المتوقع أن يلتقي نوه وكيم بشكل ثنائي الاثنين المقبل وينضمان إلى اجتماع ثلاثي مع فوناكوشي في اليوم التالي. ومن المرجح أن يجري نوه محادثات ثنائية مع فوناكوشي الثلاثاء المقبل.

كما من المتوقع أن تتطرق محادثات الأسبوع المقبل إلى اقتراح الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه إن، الأخير لإعلان نهاية رسمية للحرب الكورية (1950 - 1953)، قال كيم إنها الأكثر فعالية بين إجراءات بناء الثقة.

وأجرى كبار المبعوثين النوويين لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان محادثاتهم الأخيرة وجها لوجه في سبتمبر الماضي في طوكيو، حيث كانوا يستكشفون طرقا لتشجيع بيونغ يانغ على العودة إلى الحوار، بما في ذلك الحوافز الإنسانية.

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