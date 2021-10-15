السفير الايراني في زغرب يلتقي مفتي كرواتيا

العالم - ايران

وبحث اسماعيلي وحسنوفيتش خلال اللقاء الذي جرى الخميس العلاقات الثقافية –الدينية بين البلدين ومؤتمر الوحدة الاسلامية والقضايا المهمة في المنطقة والعالم الاسلامي.

واعلن السفير الايراني بان التعاون في مجال صناعة الحلال بين البلدين سيدخل مرحلة جديدة قريبا.

من جانبه قال رئيس مركز الحلال في كرواتيا آلدین دوغونیتش الذي حضر اللقاء ايضا، ان التعاون بين كرواتيا والجمهورية الاسلامية الايرانية في مجال صناعة الحلال جيد ومتنام.

يذكر انه خلال "مؤتمر التجارة الحلال 2021 في زغرب" والذي حضره السفير الايراني في كرواتيا ايضا جرى البحث حول الطاقات والمشاكل القائمة وسبل تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين.