الكيان الإسرائيلي يتحدث عن تطور غير مسبوق في العلاقات مع السعودية

العالم - السعودية

وصرح رئيس "الموساد" الإسرائيلي السابق يوسي كوهين لوسائل إعلام عبرية بأن “التقارب وبناء العلاقات مع السعودية مهم للغاية لإسرائيل إنه جزء من تقوية الخير مقابل الشر في الشرق الأوسط”، بحسب تعبيره.

وأضاف كوهين “نأمل أن تستمر هذه الخطوة وتسريع العلاقات مع النظام السعودي في التطور”.

وسبق أن تم الكشف عن عقد كوهين الذي يوصف بأنه عراب التطبيع مع العرب في الكيان الإسرائيلي، عدة اجتماعات سرية مع بن سلمان.

في هذه الأثناء ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن كثفت مؤخرًا من جهودها لتجديد زخم التطبيع وضم دولة عربية يؤمل أن تكون السعودية لحلف التطبيع.

وأوردت الصحيفة أنه “إلى جانب السودان الذي كان أحد البلدان الأربعة للاتفاقات الإبراهيمية، تجري اتصالات مع دولة أخرى، لكن نظرا لحساسية الموضوع لا يمكن في هذه المرحلة إضافة تفاصيل”.