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دبلوماسي ايراني: على الذين لعبوا دورا هداما في أفغانستان تحمل المسؤولية

دبلوماسي ايراني: على الذين لعبوا دورا هداما في أفغانستان تحمل المسؤولية
الجمعة ١٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٤٢ بتوقيت غرينتش

أكد سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى الاتحاد الاوروبي غلام حسين دهقاني أنه ينبغي على المعتدين على افغانستان ان يتحملوا مسؤولية دورهم الهدام والمدمر فيها.

العالم - ايران

وأشار دهقاني في كلمته الخميس خلال اجتماع مجازي عقده المركز الدولي لتنمية سياسات الهجرةن، الى اسباب ظهور أزمة افغانستان، مؤكدا، ان ايران عانت على الدوام من تداعيات ازمات افغانستان.

واعتبر هجوم تحالف الناتو على افغانستان بأنه أسفر عن تخريب النسيج الاجتماعي ومعيشة الشعب الافغاني، وقال: انه على المعتدين أن يتحمّلوا المسؤولية عن دورهم الهدام والمدمر في افغانستان.

وصرح بان التعاطف والاكتفاء بالكلام فقط لا يساعد في حل اي ازمة افغانستان ولا يجدي نفعا للشعب الافغاني مادام المعتدون يتنصلون بصورة منتظمة من مسؤولياتهم الانسانية ويغلقون حدودهم امام اللاجئين الافغان.

واشار الى الضغوط والتحديات التي تواجهها ايران بسبب الحظر الاميركي الجائر واللاشرعي، مؤكدا، انه لاينبغي ان تتحول إقامة الرعايا الافغانيين في بلدان الجوار الى حالة ثابتة.

وخاطب دهقاني المعتدين على الشعب الافغاني بالقول: انكم لا يمكنكم الدفاع عن الشعب الافغاني بالكلام وعدم دعمهم عمليا.

وأعرب عن استعداد ايران لاداء دورها بالتناسب مع ماتمتلكه من إمكانيات في سياق الاعراف والآليات الدولية وفي المقابل تتوقع من المجتمع الدولي تقديم الدعم والتعويض بشكل عادل ولائق حيال هذه الخطوات.

ودعا الى تقديم مساعدات انسانية للشعب الافغاني والحد من وضع العقبات في هذا المجال.

وأكد على ضرورة استخدام الآليات اللازمة للسيطرة الحدودية الحازمة حيال خروج أمواج النازحين وتهريب المخدرات من افغانستان وفي هذا السياق ينبغي للمجتمع الدولي تقدم دعم جاد للحد من انهيار الشعب الافغاني واضاف: لا ينبغي لاي عامل ان يحول دون تقديم المساعدات الانسانية للشعب الافغاني.

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دبلوماسي ايراني: على الذين لعبوا دورا هداما في أفغانستان تحمل المسؤولية

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