أمير قطر يدعو مجلس الشورى المنتخب للانعقاد في 26 أكتوبر

العالم - قطر

جاء ذلك، في مرسوم أميري، أمس الخميس، لدعوة يأتي هذا المرسوم عقب إعلان نتائج انتخابات مجلس الشورى التي شهدتها الدوحة، في 2 أكتوبر، وهي أول انتخابات تشريعية في البلاد، بمشاركة 63.5% من إجمالي الناخبين.

ويتشكل المجلس من 45 عضواً، تم انتخاب 30 منهم عبر الاقتراع المباشر، فيما يعيّن أمير البلاد الـ15 الباقين.

وفي وقت سابق الخميس، أصدر "تميم" قراراً بتعيين 15 عضواً لمجلس الشورى، بينهم سيدتان.

والأحد الماضي، أصدر "تميم" قراراً يقضي بتعيين "أحمد ناصر إبراهيم الفضالة"، أميناً عاماً لمجلس الشورى.

وصوت القطريون في 2 أكتوبر/تشرين الأول، في أول انتخابات لمجلس الشورى، ما يمنح قطر توسيعًا تدريجيًا للمشاركة السياسية.

ويشير الإقبال الكبير للناخبين في انتخابات مجلس الشورى إلى شهية القطريين المتزايدة للمشاركة السياسية مع تغير اقتصاد البلاد.

وفي نهاية يوليو/تموز الماضي، وافق أمير قطر "تميم بن حمد آل ثاني" على قوانين أول انتخابات تشريعية في البلاد.

ويتولى المجلس سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على السلطة التنفيذية، على الوجه المُبين في أول دستور لقطر، والذي صوّت عليه الناخبون في أبريل/نيسان 2003.