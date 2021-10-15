حماس تشجب انحياز رئيس الفيفا للعدو الصهيوني

العالم-فلسطين

وقال الناطق باسم الحركة عبداللطيف القانوع، إن مشاركة إنفنتينو تمثل انحيازاً للعدو الصهيوني، وتجاهلاً لمعاناة شعبنا، واستفزازاً لمشاعره، وتشجيعاً للاحتلال على مواصلة عدوانه.

وأضاف القانوع أن مشاركة رئيس الفيفا في فعالية الافتتاح تتنافى مع مبادئ النظام الأساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم، وهي تسييس مرفوض، وجهل بتاريخ شعبنا على أرضه، وبتراثه ومعالم مدينة القدس التاريخية, حسبما نقل المركز الفلسطيني للاعلام.

وشدد على أن الاعتداء على مقبرة مأمن الله التي تمثل تاريخاً عريقاً لشعبنا الفلسطيني، ومعلماً حضارياً لمقدساتنا، ونبش القبور فيها؛ جريمة صهيونية تأتي في سياق محاولات الاحتلال طمس معالم المدينة المقدسة، وتغيير هويتها العربية الإسلامية.

وشارك إنفنتينو، في حفل إطلاق مركز فريدمان للسلام من خلال القوة، الذي أقيم في مقر ما يسمى بـمتحف التسامح المقام على أرض مقبرة مأمن الله بالقدس. ومأمن الله أقدم مقابر القدس وأوسعها حجما وأكثرها شهرة، تقع في غربي القدس، وأقام الاحتلال مرافق سياحية ومبان على أجزاء منها، بينها متحف التسامح.