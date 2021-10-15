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مفوضية الانتخابات العراقية تصدر بياناً عن العد والفرز اليدوي

مفوضية الانتخابات العراقية تصدر بياناً عن العد والفرز اليدوي
الجمعة ١٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٣٧ بتوقيت غرينتش

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، ان النتائج التي أعلنت هي أولية وجاء اعلانها بناء على التزام المفوضية بتقديم النتائج للرأي العام خلال 24 ساعة.

العالم - العراق

وأشارت المفوضية في بيان، بحسب وكالة {الفرات نيوز} :"إعلان النتائج المستحصلة الكترونياً، وإعلان نتائج محطات العد والفرز اليدوي في مراكز الاقتراع وكانت نسبة المطابقة 100%".

ولفتت الى انه "يجري الآن عد وفرز المرحلة الأخيرة للمحطات المحجورة في مراكز العد والفرز والبالغ عددها (3681) محطة وقد انجز منها (70%)".

وتابعت المفوضية "أما باقي المحطات تم إرسال نتائجها وعند إكتمال ذلك سيتم اعلانها والمصادقة عليها واعلان النتائج النهائية وبعدها ستكون المرحلة الثانية من فترة تقديم الطعون بالنتائج النهائية ولمدة ثلاثة أيام".

وأشارت الى ان "جميع هذه العمليات تجري بحضور فريق الأمم المتحدة ومراقبي الاتحاد الأوروبي والمراقبة المحلية وحقوق الانسان واللجنة الأمنية العليا".

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