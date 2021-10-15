الصحة العراقية تعلن إنتهاء الموجة الثالثة وتدعو الجميع لأخذ اللقاح

العالم -العراق

وقالت ربى الخميس انه "لايمكن تقييم الموقف الوبائي من ارتفاع الإصابات ليوم او يومين او انخفاضها"، مشيرة إلى أن "العراق لم يخرج من خطر الفيروس بل انه خرج من الموجة الثالثة للفيروس".

وأضافت، أنه "مع دخولنا لفصل الشتاء الامراض الانتقالية تنشط بصورة كبيرة وخصوصا امراض الجهاز التنفسي"، داعية "جميع المواطنين الى اللجوء لتلقي اللقاح والالتزام بالإجراءات الوقائية بشكل كامل".

واشارت عضو الفريق الإعلامي لوزارة الصحة، ان "الفرق الطبية والصحية في الوزارة ستتابع قرارات مجلس الوزراء واللجنة العليا للصحة والسلامة بشان الزام الكوادر التدريسية بالتطعيم ومراجعي المؤسسات الحكومية باظهار كارت اللقاح".