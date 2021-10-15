الجمعة ١٥ أكتوبر ٢٠٢١
٠٧:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

الصحة العراقية تعلن إنتهاء الموجة الثالثة وتدعو الجميع لأخذ اللقاح

الصحة العراقية تعلن إنتهاء الموجة الثالثة وتدعو الجميع لأخذ اللقاح
الجمعة ١٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٣٨ بتوقيت غرينتش

اكدت عضو الفريق الإعلامي لوزارة الصحة العراقية ربى فلاح، ان العراق خرج من الموجة الثالثة لفيروس كورونا لكنه لم يغادر خطر الفيروس.

العالم -العراق

وقالت ربى الخميس انه "لايمكن تقييم الموقف الوبائي من ارتفاع الإصابات ليوم او يومين او انخفاضها"، مشيرة إلى أن "العراق لم يخرج من خطر الفيروس بل انه خرج من الموجة الثالثة للفيروس".

وأضافت، أنه "مع دخولنا لفصل الشتاء الامراض الانتقالية تنشط بصورة كبيرة وخصوصا امراض الجهاز التنفسي"، داعية "جميع المواطنين الى اللجوء لتلقي اللقاح والالتزام بالإجراءات الوقائية بشكل كامل".

واشارت عضو الفريق الإعلامي لوزارة الصحة، ان "الفرق الطبية والصحية في الوزارة ستتابع قرارات مجلس الوزراء واللجنة العليا للصحة والسلامة بشان الزام الكوادر التدريسية بالتطعيم ومراجعي المؤسسات الحكومية باظهار كارت اللقاح".

روابط ذات صلة

شاهد..مفوضية الانتخابات العراقية في مهب الانتقادات

العراق: المفوضية تحدد موعد استكمال عد وفرز ما تبقى من المحطات

شرطة ميسان تلقي القبض على 46 متهماً بقضايا متنوعة

استمرار ارتفاع إصابات كورونا في العراق

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد..القاضي بيطار في معرض انتقادات نشطاء التواصل

لبنان يودع ضحايا الاحتجاج السلمي في الطيونة اليوم

  كرامي: إستهداف متظاهرين سلميين عملية إجرامية منظمة

"البيت الإبراهيمي" شاهد..مشروع اميركي خبيث في اليمن ونشطاء التواصل يرفضون

مباحثات سورية عراقية في موسكو لتعزيز التعاون في مجال الطاقة

مناورات عسكرية صهيونية غرب مدينة جنين