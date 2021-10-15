شاهد..القاضي بيطار في معرض انتقادات نشطاء التواصل

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وبدأت تخرج الأصوات المعارضة لعمل بيطار وتتهمه بتسييس التحقيق، وانتقد رواد التواصل الاجتماعي عمل القاضي بيطار حيث جاء في حساب "المنتبه": "وبمقتضى هذه المساواة ولتحقيق العدالة فإن من يجب ان يخضع اولا للمساءلة القضائية هو القضاء الذي بإذنه أفرغت حمولة النيترات وبإذنه أبقي عليها في المرفأ وقيادة الجيش اللبناني المسؤول الأول والمباشر عن أمن المرفأ".



وكتب "كمال رزق" معلقا: "لكل من يسأل ماذا فعل القاضي واتركوا التحقيق يأخذ مجراه؛ نقول القاضي لم يفعل شيئا سوى ملاحقة كل من صودف مروره بالمسؤولية الثانوية أثناء وقوع الجريمة ومنهم من مر قبل سنوات، وترك كل المسؤولين الحقيقيين والمباشرين عن ما حدث بالمرفأ".



وغرد "علي النكر" كاتباً: "المطلوب اليوم من أي تحرك مطلبي محق رفع منسوب الوعي لان صاحب الحق سلطان و هدف تحرك اليوم عنوانه عم احكيك يا بيطار لتسمعي يا ام زكي شيا (في اشارة للسفيرة الاميركية في بيروت) صاحبة مشروع الفتنة المتجدد و عليه الهدف مش تخويف اي فريق او شريك لبناني".

وعلق"الان جبرايل": "للمدافعين عن تحقيقات طارق البيطار تهيأ لكم ان حزب الله مسؤول في جريمة تفجير المرفا فحقيقتكم قد ظهرت، لمن يعتبر ان البيطار يسيس القضاء طالما ان محكمة دولية بكل جبروتها لم يسلمها الحزب قديسيه، دعوا اذا طارق بيطار يلهو. ما اشبه الامس باليوم، و كم هي قصيرة ذاكرة اللبنانيين".