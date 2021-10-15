الجمعة ١٥ أكتوبر ٢٠٢١
٠٩:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

ایران تدعو الى الحفاظ على استقرار لبنان

ایران تدعو الى الحفاظ على استقرار لبنان
الجمعة ١٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٨:١٨ بتوقيت غرينتش

علق المتحدث باسم الخارجية الايرانية على الأحداث التي وقعت أمس الخميس في لبنان وفيما وصفها بالمرة دعا الى ضرورة الحفاظ على استقرار لبنان.

العالم - ایران

واشار سعيد خطيب زادة في تصريح له اليوم الجمعة الى أن ايران تراقب بدقة المستجدات في لبنان، وأعرب عن ثقته بأن الشعب والحكومة والجيش اللبناني الى جانب المقاومة سيتجاوزون عبر انسجامهم ووحدتهم الفتن والمؤامرات التي تعود في أساسها الى الكيان الصهيوني وعملائه وذيوله الذين خططوا لها ونفذوها.

وفيما ندد خطيب زادة بما حدث أعرب عن أسفه الشديد لفتح النيران واطلاق الرصاص على المدنيين الأبرياء الذين شاركوا يوم أمس في المظاهرة السلمية؛ دعا الحكومة والمسؤولين اللبنانيين الى ضرورة الاسراع في البحث والقاء القبض على منفذي هذه الجرائم الذين يثيرون الفتن بين اللبنانيين.

وعزّى خطيب زادة الحكومة والشعب اللبناني بالضحايا وخصوصا ذويهم متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

خطيب زاده ينفي الإفراج عن السائقين الإيرانيين المحتجزين في أذربيجان

مساعد منسق السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي يزور طهران الخميس

ايران تهنئ بنجاح الانتخابات النيابية في العراق

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مراسل العالم: إنفجار يستهدف مسجد الفاطمية في ولاية قندهار بأفغانستان

وزير خارجية الإمارات يلتقي اللجنة اليهودية الأمريكية في واشنطن

العراق ينجز الربط الكهربائي مع الكويت ويتجه للرياح لتوليد الطاقة

إطلاق سراح معتقلين بغوانتانامو بينهما حارس بن لادن

بالفيديو.. ميقاتي يدعو جهاز القضاء الى التنقية

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 15-10-2021