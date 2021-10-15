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اتفاق أمنى يمنح واشنطن العمل فى 4 قواعد عسكرية فى اليونان

اتفاق أمنى يمنح واشنطن العمل فى 4 قواعد عسكرية فى اليونان
الجمعة ١٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:٥٩ بتوقيت غرينتش

أبرمت الولايات المتحدة واليونان اتفاقا لتوسيع أطر اتفاقية التعاون الدفاعي الثنائية بما يمنح القوات الأميركية استخداما أوسع للقواعد العسكرية اليونانية.

العالم - الأميركيتان

ومن شأن الاتفاق الأمريكى - اليوناني الجديد، والذي وقع عليه في واشنطن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره اليوناني نيكوس ديندياس، أن يتيح للقوات الأميركية التدرب والعمل "بقدرة موسعة" في أربع قواعد إضافية باليونان، حسبما قال ديندياس.

وأضاف ديندياس في مقابلة مع أسوشيتدبرس بعد مراسم التوقيع، قائلا "هذا ليس اتفاقا ... ضد أي شخص آخر"، على الرغم من أنه أشار إلى أن الاتفاق الجديد يضع وجودا عسكريا أمريكيا على بعد أميال (كيلومترات) من تركيا.

وتابع "إنه اتفاق بين اليونان والولايات المتحدة الأميركية، والغرض من الاتفاق هو استقرار وازدهار بلدينا".

وبدوره، وصف بلينكن في مراسم التوقيع، الولايات المتحدة واليونان بأنهما "حليفان فخوران وقويان في الناتو، وكلاهما ملتزم بشدة بتحالفنا".

كما قال مسؤولون يونانيون إن اتفاق الخميس، بناء على اتفاقية قائمة بالفعل، من شأنه أن يستمر لمدة خمس سنوات مع تجديد تلقائي.

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