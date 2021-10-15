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مشكلات في ’إنستغرام’ تعطل منصاته في عدة بلدان حول العالم

مشكلات في ’إنستغرام’ تعطل منصاته في عدة بلدان حول العالم
الجمعة ١٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٨:٠٩ بتوقيت غرينتش

أعلن موقع Downdetector المتخصص بمراقبة انقطاعات الإنترنت والتطبيقات عن عطل أصاب منصات "إنستغرام" اليوم في عدة بلدان حول العالم.

العالم - منوعات

وتبعا للموقع فإن المشكلات في "إنستغرام" بدأت بالظهور صباح اليوم الخميس حوالي الساعة 11:35 بتوقيت موسكو، وتم الإبلاغ عنها بشكل أساسي من مستخدمين في الولايات المتحدة، كما لوحظت مشكلات عند مستخدمين من كندا وعدة بلدان أوروبية من ضمنها ألمانيا وهولندا وبريطانيا وفرنسا وروسيا.

وأشار الموقع إلى أن معظم المستخدمين الذين اشتكوا من المشكلات عانوا من صعوبات في عمل التطبيق ومشكلات في الاتصال مع خوادمه، إضافة إلى مشكلات في عمل شريط الأخبار في التطبيق، ومشكلات في عمل موقع "إنستغرام" على الإنترنت، إضافة إلى مشكلات أخرى.

وكان Downdetector قد أشار في 8 أكتوبر الجاري إلى أن عددا من مستخدمي "إنستغرام" عانوا من مشكلات في عمل التطبيق في ذلك اليوم أيضا، كما اشتكى البعض من مشكلات في عمل "فيسبوك".

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