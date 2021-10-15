الرئاسة اللبنانية تفند طلب القاضي بيطار بالتنحي

العالم-لبنان

وقالت الرئاسة اللبنانية في تغريدة عبر تويتر: ينفي مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية ما ذكره الإعلامي سيمون ابو فاضل عن زيارة قام بها القاضي طارق بيطار إلى الرئيس عون لإعلامه برغبته في التنحي عن التحقيق في جريمة المرفأ. وأكد مكتب الإعلام أن هذا الخبر مختلق ولا أساس له من الصحة لاسيما وأن الرئيس عون لم يلتق القاضي بيطار مطلقا , حسبما نقل موقع روسيا اليوم.

ومنذ ادعائه على رئيس الحكومة السابق حسان دياب وطلبه ملاحقة نواب ووزراء سابقين وأمنيين، يتعرض طارق البيطار لانتقادات سياسية، تثير غضب منظمات حقوقية وعائلات ضحايا الانفجار الذي تسبب في أغسطس عام 2020 بمقتل 214 شخصا على الأقل، وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، عدا الدمار الواسع في العاصمة بيروت.

وكانت منطقة الطيونة في العاصمة بيروت، شهدت اشتباكات عنيفة استمرت قرابة الـ4 ساعات، بعد تجمع لمتظاهرين سلميين قبيل التوجه إلى قصر العدل.