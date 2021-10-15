59 ألف عامل وافد غادروا الكويت طواعية بسبب كورونا

العالم - الكويت

وقال نائب المدير العام لشؤون العمالة في الهيئة العامة الكويتية للقوى العاملة، "عبدالله المطوطح"، إن "من غادر طوعاً كانوا 59 ألفاً، وذلك بخلاف الأعداد في مراكز الإيواء الذين كانوا مخالفين وتم ترحيلهم عن طريق وزارة الداخلية".

وأضاف في لقاء متلفز: "لابد من التفريق بين المغادر ومن لم يتمكن من دخول الكويت".

ومنذ يناير/كانون الثاني الماضي حتى 30 سبتمبر/أيلول الماضي، تم إنجاز 666 ألف معاملة تجديد (أونلاين)، و146 ألف معاملة تحويل إقامة، بالإضافة إلى 28 ألف معاملة إلغاء إذن عمل نهائي، بحسب "المطوطح".

والشهر الماضي، قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن 190 ألف وافد غادروا الكويت منذ بداية "كورونا".

وأجبر فقدان الوظائف وارتفاع تكاليف المعيشة بعض العمالة الوافدة على إعادة عائلاتهم إلى أوطانهم.

ويبلغ عدد الوافدين في الكويت نحو 3 ملايين و350 ألف وافد، من أصل عدد السكان الإجمالي الذي يبلغ 4 ملايين و800 ألف نسمة.

وتستهدف الحكومة الكويتية، تقليص أعداد الوافدين الذين يشكلون نحو 70% من السكان، حسب بيانات رسمية، وذلك من أجل إحداث توازن في التركيبة السكانية للبلاد.