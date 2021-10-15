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المركزي المصري: ارتفاع عجز المعاملات الجارية إلى 18.4 مليار دولار

المركزي المصري: ارتفاع عجز المعاملات الجارية إلى 18.4 مليار دولار
الجمعة ١٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٩:٤٦ بتوقيت غرينتش

أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 18.4 مليار دولار في السنة المالية 2020-21، بعد أن بلغ 11.2 مليار دولار في السنة السابقة.

العالم - مصر

وذكر البنك، في بيان، أن هبوط إيرادات السياحة بنسبة تصل إلى 50% أحد أهم مسببات ارتفاع العجز، مشيرا إلى أن عائدات القطاع تراجعت من 9.9 مليار دولار إلى 4.9 مليار دولار على مدى السنة المالية، وفقا لما أوردته "رويترز".

كما أشار البيان إلى أن تداعيات جائحة كورونا أدت إلى انخفاض حركة السفر الدولي، ما ساهم في انخفاض عائدات السياحة.

والأحد الماضي، أعلن البنك المركزي المصري طرح سندات خزانة بقيمة 9.5 مليار جنيه لأجل 3 سنوات؛ لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

ويبلغ إجمالي قيمة أذون الخزانة التي طرحتها مصر، الشهر الماضي، قرابة 137 مليار جنيه (8.72 مليار دولار).

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