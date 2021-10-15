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الامين العام لحركة التوحيد يدعو لتوقيف من نفذ مجزرة الطيونة وخطط لها

الامين العام لحركة التوحيد يدعو لتوقيف من نفذ مجزرة الطيونة وخطط لها
الجمعة ١٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٩:٤٦ بتوقيت غرينتش

دعا الامين العام لحركة التوحيد الشيخ بلال شعبان لتوقيف من نفذ مجزرة الطيونة وخطط لها

العالم_لبنان

إستنكر الأمين العام لحركة "التوحيد الإسلامي" الشيخ بلال شعبان في بيان، "المجزرة بحق المتظاهرين السلميين الذين قصدوا قصر العدل في بيروت للتعبير عن رأيهم السلمي برفض تسييس القضاء".

وطالب الأجهزة الأمنية ب "توقيف من نفذ وخطط لهذه المجزرة والتي غايتها القتل العمد وضرب السلم الأهلي والعيش المشترك"، داعيا إلى "محاسبة من ارتكب الكمين ومعاقبة العناصر التابعين له"، معتبرا أن "لبنان المنتصر بمقاومته على أعتى قوة عسكرية في المنطقة وهي العدو الإسرائيلي يراد له اليوم أن يغرق في مستنقع من الدماء وبحر من الأحقاد

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