الجمعة ١٥ أكتوبر ٢٠٢١
١١:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

الرئيس الروسي: من السابق لأوانه الإعتراف بحكومة طالبان لأنها لاتمثل جميع الأطياف في أفغانستان

الجمعة ١٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٩:٤٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مستوطنون يقتحمون منطقة اثرية شمال شرق نابلس

حماس: تفعيل المقاومة بالضفة هو الخيار الامثل للجم العدوان

جامعة كامبريدج البريطانية تقاطع الإمارات بسبب فضائح التجسس

شاهد..ارتفاع عدد شهداء مجزرة الطيونة ومراسل العالم ينقل الصورة

اللواء سلامي: على الأعداء أن لا يضطرونا لاستخدام الرد السريع والحاسم والقاسي

59 ألف عامل وافد غادروا الكويت طواعية بسبب كورونا