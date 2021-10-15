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حماس: تفعيل المقاومة بالضفة هو الخيار الامثل للجم العدوان

حماس: تفعيل المقاومة بالضفة هو الخيار الامثل للجم العدوان
الجمعة ١٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٠:٤٠ بتوقيت غرينتش

جددت حركة المقاومة الإسلامية حماس دعوتها إلى تفعيل المقاومة بكل أشكالها في كل نقاط الاشتباك مع الاحتلال في الضفة الغربية، مؤكدة أن ذلك هو الخيار الأمثل للجم عدوانه.

العالم-فلسطين

جاء ذلك في تصريح صحفي للناطق باسم الحركة، عبد اللطيف القانوع، تعقيباً على استشهاد الفتى أمجد أبو سلطان على يد الاحتلال في بيت جالا غرب مدينة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

وحسبما نقل المركز الفلسطيني للاعلام ,وصف القانوع قتل الاحتلال لـأبوسلطان بـالجريمة البشعة التي تضاف إلى سجل جرائم الاحتلال الصهيوني بحق شعبنا الفلسطيني، وأنها تعبير حقيقي عن وجهه الإجرامي .

ونعت حماس الشهيد أمجد أسامة أبو سلطان، الذي ارتقى برصاص جيش الاحتلال بدم بارد غرب بيت لحم.

وشدد القانوع على أن جرائم الاحتلال لن تكسر إرادة شعبنا أو تنال من عزيمته، وسيواصل مسيرة نضاله حتى تحقيق أهدافه.

واستشهد فتى وأصيب آخر،قرب شارع النفق في مدينة بيت جالا غرب بيت لحم.

وبحسب مصادر محلية، فإن الشهيد الفتى هو أمجد أسامة أبو سلطان (16 عامًا)، مشيرةً إلى أن الاحتلال لا يزال يحتجز جثمانه. وأشارت إلى أن الفتى الآخر الذي اعتقل برفقة الشهيد، هو محمد العروج (14 عامًا).

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت منطقة بير عونه في بيت جالا، وشرعت بإطلاق النار ما أدى لإصابة شاب واعتقال آخر.

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